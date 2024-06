Ne-Yo confirma show em São Paulo! Astro do R&B irá se apresentar no Espaço Unimed

Depois de Mariah Carey, mais uma atração do próximo Rock in Rio anunciou show em São Paulo. Ne-Yo, irá cantar na cidade em 19 de setembro, três dias antes da performance no festival carioca, no Espaço Unimed.



As vendas de ingressos começam nesta quarta-feira, 5 de junho, tanto na Livepass quanto na Eventim. Os preços são os seguintes:



Pista Premium – R$ 720 (inteira) / R$ 360 (meia-entrada)

Pista – R$ 360 (inteira) / R$ 180 (meia)

Mezanino – R$ 750 (inteira) / R$ 375 (meia)

Camarote A – R$ 930 (inteira) / R$ 465 (meia)



Fonte: Vagalume