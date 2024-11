Olivia Rodrigo cai em buraco durante show na Austrália. Veja o vídeo! Cantora brincou com a situação, tranquilizando fãs após o incidente no palco Vagalume|Do R7 14/10/2024 - 23h08 (Atualizado em 14/10/2024 - 23h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A cantora Olivia Rodrigo passou por um momento curioso durante um de seus shows na Austrália, no domingo (13). Durante a apresentação em Melbourne, a artista tropeçou e caiu em um buraco no palco, gerando um breve susto entre os presentes. No entanto, logo após o ocorrido, a cantora tranquilizou seus fãs, descrevendo a queda como uma experiência divertida e se certificando de que estava bem.



"Meu Deus, isso foi divertido. Eu estou bem! Às vezes tem um buraco no palco e está tudo bem. Onde eu estava?", disse Olivia, logo após a queda, tirando de letra a situação. O vídeo do incidente foi amplamente compartilhado nas redes sociais, com fãs e internautas repercutindo o momento nas plataformas.



Veja abaixo:



Clique para ver no Vagalume



O show faz parte da "GUTS World Tour", que conta com 93 apresentações agendadas ao redor do mundo. Esta série de shows teve início em fevereiro de 2024 e está prevista para terminar em março de 2025, com a artista ainda passando por diversos países.



No Brasil, Olivia Rodrigo se apresenta pela primeira vez no Lollapalooza 2025, que será realizado no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Durante o festival, a cantora deve performar seus maiores sucessos dos álbuns "Sour" e "Guts", lançados em 2021 e 2023, respectivamente.



Fonte: Vagalume