Paul McCartney confirma dois shows no Brasil para outubro deste ano

Alto contraste

A+

A-

Crédito foto: Paul McCartney Instagram



Agora é oficial! Paul McCartney anunciou seu retorno ao país para outubro deste ano. Desta vez, o ex-Beatle volta ao Brasil, com a sua "Got Back Tour', para duas performances, uma em São Paulo e outra em Florianópolis.



O show em São Paulo acontece no dia 15 de outubro, no Allianz Parque. Já na capital catarinense, a apresentação acontece no dia 19 de outubro, na Ressacada.



A pré venda exclusiva para o fã clube do astro tem início amanhã (25), às 10h, no site da Eventim. A venda para o público em geral está marcada para o dia 26/6, às 12h, pelo mesmo site.



Veja o anúncio com um vídeo especial do músico falando sobre o seu retorno ao país, que acontece em menos de um ano:



Clique para ver no Vagalume



Paul McCartney esteve no Brasil com a "Got Back Tour" em 2023, quando fez onze shows pelo país, passando por seis capitais, com todos os ingressos esgotados.



Na ocasião, o ex-integrante do Fab Four deixou um vídeo em agradecimento ao público brasileiro. "O Brasil foi fanstático, é uma nação linda. Quando você sobe ao palco com uma audiência assim, a recepção que você recebe, é como reencotrar um velho amigo na rua que você não vê há muito tempo", disse ele. Veja clicando aqui!



Confira as informações de serviço sobre os dois shows deste ano abaixo:



Pré-venda de Ingressos

Data: de 25 de junho, a partir de 10h, até 26 de junho, 10h

Exclusiva para fãs cadastrados no site oficial de Paul McCartney



Venda somente online no site da Eventim

Venda de ingressos – público geral



Data: a partir de 26 de junho, meio-dia, no site da Eventim

Pontos de venda credenciados a partir das 13h



SÃO PAULO (15 de outubro)



Abertura dos portões: 16h

Horário do show: 20h

Local: Allianz Parque – Rua Palestra Itália, 200

Ingressos: A partir de R$ 225

Classificação etária: Menores de 16 anos apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais (sujeito a alteração por decisão judicial)



Venda de ingressos online: Eventim



Pista Premium

R$ 990 (Inteira) / R$ 495 (Meia-entrada)



Pista

R$ 650 (Inteira) / R$ 325 (Meia-entrada)



Cadeira Inferior

R$ 890 (Inteira) / R$ 445 (Meia-entrada)



Cadeira Superior

R$ 450 (Intteira) / R$ 225 (Meia-entrada)



- Parcelamento em até 10X somente nas vendas online, em todos os cartões aceitos, exclusivo para compras online (MasterCard, American Express, Visa, ELO).



- Venda limitada a 6 ingressos por CPF – sendo apenas 2 ingressos meia-entrada por CPF.

- Vendas online - Taxa de conveniência de 20% sobre o valor total da compra.

- Todas as condições acima poderão ser alteradas sem aviso prévio.



Bilheteria Oficial - São Paulo

Allianz Parque – Bilheteria B - Av. Francisco Matarazzo, 1705 – Portão B - Água Branca - São Paulo/SP

Dia 26 de junho – das 13h às 17h

Formas de pagamento:

- Cartões de crédito e débito MasterCard, American Express, Visa, ELO

- Dinheiro;

- Sem taxa de conveniência



A partir de 27 de junho - MEDIANTE DISPONIBILIDADE

Allianz Parque – Bilheteria A – Rua Palestra Itália, 200

Funcionamento: Terça a sábado das 10h às 17h

Não há funcionamento em feriados, emendas de feriados, dias de jogos ou em dias de eventos de outras empresas.



Formas de pagamento:

- Cartões de crédito e débito MasterCard, American Express, Visa, ELO

- Dinheiro;

- Sem taxa de conveniência



FLORIANÓPOLIS (19 de outubro)



Abertura dos portões: 17h30

Horário do show: 21h

Local: Estádio Dr. Aderbal Ramos da Silva / Ressacada – Avenida Deputado Adimicio Freitas 1000 / Carianos

Ingressos: A partir de R$ 225



Classificação etária: Menores de 16 anos apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais (sujeito a alteração por decisão judicial)

Venda de ingressos online: Eventim



Pista Premium

R$ 990 (Inteira) / R$ 495 (Meia-entrada)



Pista

R$ 650 (Inteira) / R$ 325 (Meia-entrada)



Cadeira Coberta A

R$ 890 (Inteira) / R$ 445 (Meia-entrada)



Cadeira Coberta C/D

R$ 890 (Inteira) / R$ 445 (Meia-entrada)



Cadeira Descoberta B

R$ 450 (Inteira) / R$ 225 (Meia-entrada)



Para compras pela Internet é necessária a comprovação do direito ao benefício da meia-entrada no acesso ao evento. Para Pontos de Venda e Bilheterias é necessária a comprovação do direito ao benefício da meia-entrada no ato da compra e no acesso ao evento.



- Parcelamento em até 10X somente nas vendas online, em todos os cartões aceitos, exclusivo para compras online (MasterCard, American Express, Visa, ELO).

- Venda limitada a 6 ingressos por CPF – sendo apenas 2 ingressos meia-entrada por CPF.

- Vendas online - Taxa de conveniência de 20% sobre o valor total da compra.

- Todas as condições acima poderão ser alteradas sem aviso prévio.



Bilheteria Oficial - Florianópolis

Supermercado Angeloni Beira Mar -Praça de Alimentação

Av. Gov. Irineu Bornhausen, 5288 - Agronômica

Dia 26 de junho – das 13h às 20h - MEDIANTE DISPONIBILIDADE

A partir do dia 27/06 – das 9h às 20h



Formas de pagamento:

- Cartões de crédito e débito MasterCard, American Express, Visa, ELO

- Dinheiro;

- Sem taxa de conveniência

Formas de pagamento:

- Cartões de crédito e débito MasterCard, American Express, Visa, ELO

- Dinheiro;

- Sem taxa de conveniência



Fonte: Vagalume