Paula Fernandes diz não falar mais com Luan Santana após cantor "dar bolo" em versão de "Shallow"

Alto contraste

A+

A-

Paula Fernandes participou do podcast "PodDelas", na semana passada, e falou sobre um assunto polêmico de sua carreira. Trata-se da parceria gravada no estúdio com Luan Santana, intitulada "Juntos", versão em português do sucesso "Shallow (With Bradley Cooper)", do filme "Nasce Uma Estrela".



Na ocasião, após o lançamento da música, os dois artistas gravariam uma performance ao vivo da faixa, para um novo DVD de Paula ("Origens"). Porém, Luan "pulou do barco" de última hora, segundo rumores, devido a repercussão da faixa na internet, que dividiu opiniões.



Apesar de elogios de parte dos fãs para "Juntos", outras pessoas fizeram piada com a gravação em português da música.



Paula contou que não guarda rancores, mas que desde então não falou mais com o cantor. Segundo a artista, para que o relacionamento seja reatado, a iniciativa deveria partir de Luan.



"Foi ele que me deu bolo na gravação do DVD. Eu tinha que escolher: ou chamar outro artista para cantar… Aí resolvi chamar meu público. A primeira parte é meu público que canta, não podia ter dueto melhor", relembra.



Apesar do mal estar com o que aconteceu, Paula fala sobre o assunto com muito bom humor. "O homem não foi, me deu o cano e eu ganhei um Grammy (Latino) com o projeto ‘Origens'".



Veja o podcast, na íntegra, abaixo:



Clique para ver no Vagalume



Fonte: Vagalume