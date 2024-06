Rihanna muda visual e aparece com cabelos naturais no lançamento de sua linha "Fenty Hair"

Alto contraste

Crédito fotos: Fenty Hair Instagram



Rihanna apareceu de visual novo no evento de lançamento de sua marca "Fenty Hair", que aconteceu em Nova York e em Los Angeles, no domingo e nesta segunda-feira (10), respectivamente.



A cantora mostrou seus cabelos naturais, enquanto divulgava os produtos de sua nova linha, esbanjando elegância e beleza, em um look voltado para o tom de vinho.



Ao falar sobre seus produtos, Riri também se abriu sobre sua experiência em usar diversos estilos de cabelo ao longo de sua carreira e o quanto quer focar em deixar os fios saudáveis para este novo empreendimento.



"Você sabe o quanto mudar meu cabelo é importante para mim. Eu tive quase todas as texturas, cores, comprimentos, desde apliques a tranças a naturais - então estou lançando uma linha flexível de produtos não apenas para todos os cabelos desejados, mas cada produto é projetado para fortalecer e reparar todos os tipos de cabelo, que é o que realmente precisamos! É hora de brincar e ficar mais forte com o estilo”, disse ela.



No evento, Rihanna não fugiu do assunto mais esperado e também brincou sobre a espera dos fãs pelo seu novo álbum, enquanto falava sobre a criação da "Fenty Hair". "Este é provavelmente o tempo mais longo que já levei para criar algo. Não, mentira, isso foi com o R9", disse ela, se referindo ao disco e arrancando risadas da plateia.



Veja mais fotos do visual da artista abaixo:



Fonte: Vagalume