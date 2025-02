Ringo Starr revela nunca ter comido pizza em sua vida Lendário baterista sofre com alergias e problemas estomacais desde a infância |Do R7 30/01/2025 - 11h06 (Atualizado em 30/01/2025 - 11h06 ) twitter

O lendário Ringo Starr fez uma revelação inesperada durante sua entrevista no talk show apresentado por Jimmy Kimmel na televisão dos EUA. O eterno baterista dos Beatles foi ao programa divulgar "Look Up", seu mais recente álbum deddicado à música country.



Durante o papo, Kimmel quis saber se a história de que ele nunca havia comido pizza em sua vida era verdadeiro e ele disse que sim, acrescentando, "e nem curry". Curiosamente, Ringo estrelou um divertido comercial da Pizza Hut em 1995.



Ringo explicou que evita certos alimentos devido a alergias, que imediatamente o fazem passar mal". Desde a infância, o músico sofre com problemas estomacais, tendo entrado em coma quando tinha seis anos após uma cirurgia.



Na mesma conversa, Starr lembrou que foi durante um período no hospital que lhe apresentaram aos instrumentos de percussão, quando uma voluntária levou tambores e maracas para as crianças internadas se divertirem. "Daquele momento em diante, eu só quis ser um baterista", relembrou com nostalgia.



Veja o comercial feito nos anos 90, também estrelado pelos Monkees, e note que ele nunca coloca a fatia de pizza na boca:



Fonte: Vagalume