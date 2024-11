Sabrina Carpenter divulga trailer de seu especial de Natal. Veja! Produção conta com participações especiais e estreia na Netflix no dia 6 de dezembro Vagalume|Do R7 19/11/2024 - 10h28 (Atualizado em 19/11/2024 - 10h28 ) twitter

Sabrina Carpenter divulgou o trailer de seu especial de Natal, intitulado "A Nonsense Christmas", que estreia em dezembro na Netflix. Na prévia, o público é brindado com uma série de participações especiais que prometem tornar a produção ainda mais memorável. Entre os convidados estão as cantoras Chappell Roan, Tyla e Shania Twain. Logo no início do teaser, Sabrina avisa em tom divertido: “O Natal está chegando mais cedo este ano — eu não contaria com uma noite silenciosa".



O especial, que conta com direção de Sam Wrench, também trará mais artistas renomados como Kali Uchis, a atriz Quinta Brunson, a modelo Cara Delevingne e outros nomes conhecidos do entretenimento. O especial natalino terá apresentações de canções do EP “Fruitcake” de Sabrina Carpenter, além de covers de músicas clássicas de fim de ano.



Em entrevistas anteriores, Shania Twain elogiou a performance de Sabrina ao relembrar um cover que a jovem artista fez de sua famosa música "That Don't Impress Me Much". A cantora country destacou: "Foi um grande elogio. Ela tem muito talento! É uma pessoa muito inteligente."



O especial "A Nonsense Christmas" estreia no dia 6 de dezembro na Netflix, prometendo um Natal recheado de música e diversão com a companhia de grandes estrelas.



Clique para ver no Vagalume



Fonte: Vagalume