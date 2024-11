Selena Gomez revela que não teria iniciado sua carreira tão jovem se pudesse tomar essa decisão hoje "Talvez fosse melhor ter esperado e vivido um pouco primeiro", disse a artista, em uma recente entrevista à revista ELLE Vagalume|Do R7 14/11/2024 - 17h28 (Atualizado em 14/11/2024 - 17h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Selena Gomez refletiu sobre sua trajetória profissional em uma recente entrevista para a edição de 2024 do especial "Women in Hollywood" da revista ELLE. Durante a conversa, a artista, que atualmente divulga seu novo filme "Emilia Perez", falou sobre as experiências em sua carreira, elegeu o papel mais desafiador que interpretou como atriz, um momento inspirador que viveu com Meryl Streep e a decisão que tomaria hoje sobre iniciar tão cedo na indústria do entretenimento.



Ao ser questionada sobre o que gostaria de ter sabido antes de começar sua carreira, Selena Gomez mencionou que, apesar de ser grata por sua família e pelas regras que foram impostas por seus pais, ela talvez tivesse esperado mais tempo para iniciar a carreira, caso pudesse tomar a decisão agora.



"Eu não tenho arrependimentos, tenho uma família fantástica e havia regras estabelecidas pelos meus pais, o que aprecio. No entanto, acho que não teria começado tão jovem se estivesse pensando em mim mesma hoje. Havia muitas coisas com as quais eu me sentia bloqueada. Então, adicionar muita pressão de várias pessoas não me ajudou a desenvolver um senso de identidade nos meus vinte anos. Foi uma época muito difícil. Eu convivo com isso todos os dias. Tento ao máximo me manter positiva em relação a tudo e a focar em coisas como este [filme 'Emilia Perez'] que realmente me fazem feliz. Mas eu diria que talvez fosse melhor ter esperado e vivido um pouco primeiro", disse Selena.



Clique para ver no Vagalume



A estrela também compartilhou um episódio inspirador durante as filmagens da série "Only Murders in the Building", em que a renomada atriz Meryl Streep demonstrou sua dedicação e amor pela arte. Segundo Selena Gomez, Meryl Streep insistiu em permanecer no set até o final de uma cena, mesmo quando foi informada de que poderiam filmar sua parte no dia seguinte. "Ela disse: 'Não, não, eu devo estar aqui por eles', o que foi tão elegante e mostrou que ela realmente ainda amava o que fazia", relatou Selena, descrevendo como esse gesto a impactou profundamente e serviu de exemplo de profissionalismo e paixão pelo trabalho.



Além disso, Selena Gomez revelou que seu papel mais desafiador até agora foi no filme "Spring Breakers: Garotas Perigosas", destacando que o longa foi uma grande virada em sua carreira. Tendo iniciado essa experiência logo após seu trabalho na Disney, ela comentou sobre a diferença significativa: "Foi a primeira coisa que eu fiz logo depois do meu programa da Disney e foi um desvio tão louco. Foi nesse momento que percebi que me apaixonaria por cineastas e por coisas mais ousadas."



Fonte: Vagalume