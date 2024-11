Shawn Mendes lança "Heart Of Gold" com clipe oficial. Veja com letra e tradução! Música integra o próximo disco do canadense, "Shawn" Vagalume|Do R7 01/11/2024 - 03h08 (Atualizado em 01/11/2024 - 03h08 ) twitter

Shawn Mendes lançou mais uma música do seu próximo disco de estúdio, intitulado "Shawn". O canadense lançou "Heart of Gold", nesta sexta-feira (1).



Para a alegria dos fãs do cantor, a novidade chegou com um clipe oficial, que traz um conceito minimalista. O vídeo apresenta imagens de Shawn sentando em um banquinho cantando e tocando violão.



"Heart Of Gold" tem um significado bastante pessoal para o cantor e compositor. Ele escreveu essa música em memória a um amigo de infância, que perdeu a vida vítima de uma overdose.



Lembrando que o novo disco do cantor, "Shawn", chegará às plataformas de streaming no dia 15 de novembro.



Assista ao clipe de "Heart of Gold", com a letra e a tradução, abaixo:



"Heart of Gold"



(Ooh)



Honestly

It's been a while since I thought of you

In the end, we didn't talk much

I didn't know what you were goin' through

I'm sorry that I wasn't there

To hug your mama at the funeral

Brian said he broke down

But he promised it was beautiful



When we were young

We didn't care

We shot for the stars

I'll see you up there



You had a heart of gold (Yeah)

You had a heart of gold

You left too soon, it was out of your control

Underneath your skin and bone

You had a heart of gold



I didn't cry

I didn't even feel the pain

And then it hit me all at once

When we talked about you yesterday



When we were young (When we were young)

We didn't care (We didn't care)

We shot for the stars (We shot for the stars)

I'll see you up there



You had a heart of gold (Yeah)

You had a heart of gold

You left too soon, it was out of your control

Underneath your skin and bone

You had a heart of gold



When we were young

We didn't care

We shot for the stars

I'll see you up there (You had a heart of gold)

When we were young (Ooh)

We didn't care (We didn't care)

We shot for the stars

I'll see you up there

You had a heart of gold

(Yeah)



"Coração de Ouro"



(Ah)



Honestamente

Já faz um tempo que não penso em você

No final, não conversávamos muito

Eu não sabia o que você estava passando

Sinto muito por não ter estado lá

Para abraçar sua mãe no funeral

Brian disse que ele desabou

Mas ele prometeu que era lindo



Quando éramos jovens

Nós não nos importávamos

Nós mirávamos as estrelas

Te vejo lá em cima



Você tinha um coração de ouro (sim)

Você tinha um coração de ouro

Você foi embora muito cedo, estava fora do seu controle

Debaixo da sua pele e osso

Você tinha um coração de ouro



Eu não chorei

Eu nem senti dor

E então me pegou de jeito de uma vez só

Quando conversávamos sobre você ontem



Quando éramos jovens (Quando éramos jovens)

Nós não nos importávamos (Nós não nos importávamos)

Nós mirávamos as estrelas (Nós mirávamos as estrelas)

Te vejo lá em cima



Você tinha um coração de ouro (sim)

Você tinha um coração de ouro

Você foi embora muito cedo, estava fora do seu controle

Debaixo da sua pele e osso

Você tinha um coração de ouro



Quando éramos jovens

Nós não nos importávamos

Nós mirávamos as estrelas

Te vejo lá em cima (Você tinha um coração de ouro)

Quando éramos jovens (Ooh)

Nós não nos importávamos (Nós não nos importávamos)

Nós mirávamos as estrelas

Te vejo lá em cima

Você tinha um coração de ouro

(Sim)



