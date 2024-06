Vagalume |Do R7

Skowa, músico, produtor e agitador cultural, morre aos 68 anos Fundador do Skowa e a Máfia estava tocando no Trio Mocotó há mais de duas décadas

Marco Antônio Gonçalves dos Santos, o Skowa, morreu nesta quinta-feira (13) aos 68 anos. Uma das figuras mais atuantes da cena musical paulistana desde os anos 80, o músico sofreu um ataque cardíaco em maio e estava hospitalizado.



No início da década de 80, Skowa trabalhou com Itamar Assumpção e a Gang 90, além de fazer programas de rádio. Seu primeiro grande projeto foi o Sossega Leão, que fazia uma música inspirada nos ritmos caribenhos e tinha Nando Reis em sua formação. Em 1985, o grupo lançou seu único álbum.



