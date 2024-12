Sky Ferreira está de volta com a inédita, "Leash". Ouça com letra e tradução! Faixa foi gravada para "Babygirl", filme da A24 com Nicole Kidman no elenco Vagalume|Do R7 06/12/2024 - 03h27 (Atualizado em 06/12/2024 - 03h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Sky Ferreira (crédito foto: Morgan Maher) lançou a sua nova música, "Leash", nas principais plataformas de streaming, nesta sexta-feira (6). A faixa foi gravada especialmente para o filme "Babygirl", a nova produção da famosa produtora A24, com Nicole Kidman no elenco.



Sky falou sobre a "aventura" que foi gravar "Leash". "Eu só tive duas semanas e meia para fazer essa música, o que é uma loucura porque eu levo uma eternidade para fazer qualquer coisa. Eu tive que enviá-la a tempo para a estreia do filme no Festival de Cinema de Veneza. Eu nunca trabalhei tanto na minha vida — quero dizer, eu trabalhei muito na minha vida, mas não em um momento tão curto. Eu preciso de tempo para escrever e fazer música, mas ‘Leash' surgiu sem que eu sentisse que ela foi comprometida em termos de letras ou produção", contou.



Ouça "Leash", com a letra e a tradução, abaixo:



Clique para ver no Vagalume



"Leash"



Enraptured by a bitter moon

Drain all the light, straight from the wound

I bit my tongue and bled the truth

As I live and breathe, I'm dead to you



You're my heart in human form

Always crawl and kiss the ground

Surrender to the master

In the end, nothing matters

Blood was on the wall

We always knew I'd let you down

Surrender to the master

In the end, nothing matters



Five, four

Three, two, one



Hid inside a mirrored room

Subterranean haze, I always stumble through

Love is numberеd and obsolete

Made somе promises I don't intend to keep

Engraved onto your memory

Why does leaving you mean leaving me?



You're my heart in human form

Always crawl and kiss the ground

Surrender to the master

In the end, nothing matters

Blood was on the wall

We always knew you'd let me down

(You thought I wouldn't notice) Surrender to the master

(Eternally devoted) In the end, nothing matters



I see it, I saw right through

The center of my hands, all the blood runs through

I see you, I know the truth

I can't believe I saw you

Chains are heavy, pull me close to you

Every scrape leads me back to you

All the hate is a gift that grew

I, I

I saw, I saw right through

Chains are heavy, pull me close to you



Leashed up and lucid as you fall apart on me

Spray of stars and bruises, evaporated mercury

I sense it in the dark

I let you wear me like a scar

I'll run through everything that you are



You're my heart in human form

Always crawl and kiss the ground

(You thought I wouldn't notice) Surrender to the master

(Eternally devoted) In the end, nothing matters

Blood was on the wall

We always knew you'd let me down

(You thought I wouldn't notice) Surrender to the master

(Eternally devoted) In the end, nothing matters



I tore apart this veil of shame

I fought so hard just to be erased

Wanna be caught, go down in flames

I know I'll never get my way

I tore apart this veil of shame

I fought so hard just to be erased

Wanna be caught, go down in flames

I know I'll never get my way



"Coleira"



Arrebatada por uma lua amarga

Drene toda a luz, direto da ferida

Mordi minha língua e sangrei a verdade

Enquanto eu vivo e respiro, estou morta para você



Você é meu coração em forma humana

Sempre se arrasta e beija o chão

Renda-se ao mestre

No final, nada importa

Havia sangue na parede

Nós sempre soubemos que eu te decepcionaria

Renda-se ao mestre

No final, nada importa



Cinco, quatro

Três, dois, um



Escondida dentro de um quarto espelhado

Névoa subterrânea, eu sempre tropeço

O amor é numerado e obsoleto

Fiz algumas promessas que não pretendo cumprir

Gravado em sua memória

Por que deixar você significa me deixar?



Você é meu coração em forma humana

Sempre se arrasta e beija o chão

Renda-se ao mestre

No final, nada importa

Havia sangue na parede

Nós sempre soubemos que você me decepcionaria

(Você pensou que eu não notaria) Renda-se ao mestre

(Eternamente devotado) No final, nada importa



Eu vejo, eu vi bem através

O centro das minhas mãos, todo o sangue corre

Eu vejo você, eu sei a verdade

Não acredito que te vi

As correntes são pesadas, me puxe para perto de você

Cada arranhão me leva de volta para você

Todo o ódio é um presente que cresceu

Eu, eu

Eu vi, eu vi bem através

As correntes são pesadas, me puxe para perto de você



Encoleirada e lúcida enquanto você desmorona em mim

Borrifo de estrelas e machucados, mercúrio evaporado

Eu sinto isso no escuro

Eu deixo você me usar como uma cicatriz

Vou passar por tudo o que você é



Você é meu coração em forma humana

Sempre se arrasta e beija o chão

(Você pensou que eu não notaria) Renda-se ao mestre

(Eternamente devotado) No final, nada importa

Havia sangue na parede

Nós sempre soubemos que você me decepcionaria

(Você pensou que eu não notaria) Renda-se ao mestre

(Eternamente devotado) No final, nada importa



Eu rasguei esse véu da vergonha

Eu lutei tanto só para ser apagada

Quero ser pega, desmorono em chamas

Eu sei que nunca vou conseguir o que quero

Eu rasguei esse véu da vergonha

Eu lutei tanto só para ser apagada

Quero ser pega, desmorono em chamas

Eu sei que nunca vou conseguir o que quero



Fonte: Vagalume