Taylor Swift anuncia livro exclusivo da "The Eras Tour" e versão especial de seu último álbum Novidades chegam em meio a última etapa da turnê mundial e serão vendidas exclusivamente pela Target, rede de lojas dos EUA Vagalume|Do R7 15/10/2024 - 11h28 (Atualizado em 15/10/2024 - 11h28 )

Taylor Swift anunciou duas novidades especiais para a temporada de Black Friday, com lançamentos programados para chegar exclusivamente à Target, uma das principais redes de varejo dos Estados Unidos, no dia 29 de novembro. Um dos itens divulgados pela cantora é o "The Official Eras Tour Book", um livro repleto de conteúdos inéditos sobre a tuenê mundial, além de uma nova versão do álbum "The Tortured Poets Department: The Anthology", que será disponibilizado em vinil e CD.



"Estamos iniciando a última etapa da"The Eras Tour" esta semana, o que é difícil de compreender. Esta turnê foi uma experiência magnífica e eu queria eternizar as memórias que criamos juntos de uma maneira especial. Bem, na verdade de duas maneiras", afirmou a cantora em suas redes sociais. Ela ainda complementou que tanto o livro quanto o novo álbum estarão à venda exclusivamente na Target e que informações sobre a venda internacional serão divulgadas em breve.



O livro terá 256 páginas, apresentando cerca de 500 imagens, incluindo fotos inéditas de apresentações ao longo da turnê, registros de ensaios e reflexões escritas pela própria artista. Ele estará disponível para venda a US$39.99.



O álbum, "The Tortured Poets Department: The Anthology", também é uma celebração do que a cantora considera como uma fase marcante de sua carreira, com 35 faixas, incluindo quatro versões acústicas de bônus. O CD será vendido por US$17.99, enquanto o vinil custará US$59.99.



Os fãs poderão adquirir os itens nas lojas da Target ou online, começando no dia 29 de novembro para o livro e no dia seguinte para CDs e vinis. Coincidentemente, Swift concluirá sua série de shows da "Eras Tour" neste fim de semana, em Miami, o que torna o lançamento desses produtos ainda mais significativo para seus seguidores.



Fonte: Vagalume