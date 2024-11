Veja a lista com os vencedores do MTV EMA 2024 Taylor Swfit foi o grande nome do evento, que também teve prêmio para Pabllo Vittar entre os brasileiros Vagalume|Do R7 11/11/2024 - 08h28 (Atualizado em 11/11/2024 - 08h28 ) twitter

O MTV Europe Music Awards (EMA) de 2024 foi realizado neste domingo (10), em Manchester, na Inglaterra. Este ano, Taylor Swift, que foi indicada em sete categorias, foi o grande destaque da noite como a maior vencedora do evento.



A cantora norte-americana conquistou quatro troféus nas categorias "Melhor Artista", "Melhor Artista Norte-Americana", "Melhor Live" e "Melhor Clipe", com "Fortnight (Feat. Post Malone)"). Pabllo Vittar levou o prêmio de "Melhor Artista Brasileira", vencendo nomes como Jão, Matuê, Luísa Sonza e Pedro Sampaio.



Apesar das expectativas por parte dos fãs, Anitta, que concorria a três categorias ("Melhor Artista Latina", "Melhor Colaboração" e "Maiores Fãs") saiu sem prêmios dessa edição.



A noite ainda teve nomes importantes entre os vencedores das demais categorias, como Tyla (crédito foto: Getty Images for Viacom Internat), Lisa, Ariana Grande e Sabrina Carpenter.



Vários artistas foram homenageados, entre eles Busta Rhymes, que recebeu o prêmio de "Global Icon" ("Ícone Global"), e o duo Pet Shop Boys, foi agraciado com o título de "Pop Pioneers" ("Pioneiros do Pop").



Outro momento emocionante foi o tributo dedicado ao cantor Liam Payne, que faleceu no mês passado, aos 31 anos, após um incidente em um hotel na Argentina.



Confira os vencedores de algumas das principais categorias:



MÚSICA DO ANO



Vencedora: Sabrina Carpenter, com “Espresso”

Ariana Grande – we can't be friends (wait for your love)

Benson Boone – Beautiful Things

Beyoncé – TEXAS HOLD ‘EM

Billie Eilish – BIRDS OF A FEATHER

Chappell Roan – Good Luck, Babe!



CLIPE DO ANO



Vencedores: Taylor Swift e Post Malone, com “Fortnight”

Ariana Grande – we can't be friends (wait for your love)

Charli xcx – 360

Eminem – Houdini

Kendrick Lamar – Not Like Us

LISA e Rosalía – NEW WOMAN



ARTISTA DO ANO



Vencedora: Taylor Swift

Beyoncé

Billie Eilish

Post Malone

RAYE

Sabrina Carpenter



MELHOR COLLAB



Vencedoras: LISA e Rosalía, com “New Woman”

Charli xcx, Billie Eilish – Guess featuring Billie Eilish

Future, Metro Boomin, Kendrick Lamar – Like That

Lady Gaga, Bruno Mars – Die With A Smile

Peso Pluma, Anitta – BELLAKEO

Taylor Swift, Post Malone – Fortnight



ARTISTA REVELAÇÃO



Vencedor: Benson Boone

Ayra Starr

Chappell Roan

LE SSERAFIM

Teddy Swims

The Last Dinner Party

Tyla



MELHOR ARTISTA POP



Vencedora: Ariana Grande

Billie Eilish

Camila Cabello

Charli xcx

Dua Lipa

Sabrina Carpenter

Taylor Swift



MELHOR AFROBEATS



Vencedora: Tyla

Asake

Ayra Starr

Burna Boy

Rema

Tems



MELHOR ARTISTA DE ROCK



Vencedor: Liam Gallagher

Bon Jovi

Coldplay

Green Day

Kings of Leon

Lenny Kravitz

The Killers



MELHOR ARTISTA LATINO



Vencedor: Peso Pluma

Anitta

Bad Bunny

KAROL G

Rauw Alejandro

Shakira



MELHOR ARTISTA DE K-POP



Vencedor: Jimin

Jungkook

LE SSERAFIM

LISA

NewJeans

Stray Kids



MELHOR ARTISTA ALTERNATIVO



Vencedor: Imagine Dragons

Fontaines D.C.

Hozier

Lana Del Rey

Twenty One Pilots

YUNGBLUD



MELHOR ARTISTA ELETRÔNICO



Vencedor: Calvin Harris

David Guetta

Disclosure

DJ Snake

Fred Again..

Swedish House Mafia



MELHOR ARTISTA DE HIP HOP



Vencedor: Eminem

Central Cee

Kendrick Lamar

Megan Thee Stallion

Nicki Minaj

Travis Scott



MELHOR ARTISTA DE R&B



Vencedora: Tyla

Kehlani

SZA

Tinashe

USHER

Victoria Monét



MELHOR LIVE



Vencedora: Taylor Swift

Adele

Coldplay

Doja Cat

RAYE

Travis Scott



MELHOR ARTISTA PUSH



Vencedor: Le Sserafim

Ayra Starr

Chappell Roan

Coco Jones

Flyana Boss

Jessie Murph

Laufey

Mark Ambor

Shaboozey

Teddy Swims

The Warning

Victoria Monét



MAIORES FÃS



Vencedora: LISA

Anitta

Ariana Grande

Beyoncé

Billie Eilish

Chappell Roan

Charli xcx

Katy Perry

Nicki Minaj

Sabrina Carpenter

Shawn Mendes

Taylor Swift



MELHOR ARTISTA BRASILEIRO



Vencedora: Pabllo Vittar

Jão

Luisa Sonza

Matuê

Pedro Sampaio



Fonte: Vagalume