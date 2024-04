Viagem aos anos 1990, homenagens e emoção: o último encontro de Alexandre Pires e Só Pra Contrariar Show, que aconteceu no Allianz Parque, em São Paulo, marcou o reencontro do cantor com o grupo após 10 anos de carreira solo e a estreia da turnê 'SPC Acústico 2 - O Último Encontro'

Alexandre Pires subiu ao palco do Allianz Parque com o Só Pra Contrariar, na noite de sexta-feira (5), diante de uma multidão de fãs ansiosos para reviver os sucessos da banda, em sua formação original — Alexandre Pires, Fernando Pires, Hamilton Faria, Juliano Pires, Luís Fernando, Sérgio Sales e Alexandre Popó. A apresentação marcou o reencontro do cantor com o grupo após 10 anos de carreira solo e a estreia da turnê SPC Acústico 2 - O Último Encontro.

Uma noite marcada por nostalgia, homenagens e muita emoção começou com um clipe da nova música da banda, exibido em primeiro mão. Ao longo das quase três horas de apresentação, Alexandre e SPC fizeram o público voltar aos anos 1990 e cantar a plenos pulmões os grandes hits, como, A Barata da Vizinha, Depois do Prazer, Essa Tal Liberdade, Sai da Minha Aba, Domingo.

Alexandre se emocionou em diversos momentos do show. "Dos bares de Belo Horizonte para o estádio de futebol", disse o cantor, exaltando a trajetória do grupo, que encheu o Allianz Parque.

Uma das surpresas da apresentação foram as homenagens prestadas a dois grandes nomes da música: Bob Marley e Jorge Ben Jor. No set list, Alexandre e SPC cantaram, entre outros sucessos, No Woman No Cry, Thee Little Birds, Taj Mahal, País Tropical.

No auge dos seus 48 anos, Alexandre Pires brilhou no palco, com direito a troca de figurino e muito samba no pé. A introdução de Sai da Minha Aba ganhou até coreografia e o artista esbanjou gingado, levando os fãs à loucura.

Fernando Pires, irmão de Alexandre, também teve seus momentos de destaque e chegou a cantar sozinho Minha Fantasia, e Um Amor Puro, canção do Djavan.

"Que noite! Que momento! Foi uma festa linda e inesquecível, que estará na nossa memória para sempre. Vocês foram fantásticos em nossa noite de estreia, cantando do início ao fim. Obrigado, São Paulo. Nós, do Só Pra Contrariar, agradecemos de todo coração", declarou Alexandre ao final do show.

Neste sábado (6), os músicos voltam ao Allianz para mais uma apresentação. A turnê de despedida de Alexandre Pires do Só Pra Contrariar ainda vai passar por quase 40 cidades em todo o território nacional.