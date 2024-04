Taylor Swift vira o centro das atenções no Super Bowl vencido por seu namorado, Travis Kelse Um dia após fazer show em Tóquio, no Japão, a cantora fez questão de ver de perto o namorado ser campeão da NFL

O Super Bowl, final da NFL — Liga de Futebol Americano—, não chamou atenção apenas pela virada espetacular do Kansas City Chiefs sobre o San Francisco 49ers, com um touchdawn no último lance da prorrogação da partida.

A presença de Taylor Swift em um dos camarates do estádio em Las Vegas, na torcida pelo namorado Travis Kelce, foi um dos destaques da noite.

Ao lado da atriz Blake Lively, destaque da série Gossip Girls, da rapper Ice Spice, da sogra Donna Kelce e do cunhado, também jogador da NFL, Janson Kelce, Taylor chamou atenção das câmeras da transmissão oficial do Super Bowl e dos fãs que faziam de tudo para que fossem notados.

Uma das torcedoras fez até uma faixa dizendo: "Só para ser clara. Estou aqui por causa do Travis e da Taylor".

Vale destacar de Travis Kelce pagou cerca de R$ 5 milhões para que a amada e família ficassem em um lugar exclusivo.

Durante o jogo, Travis Kelce teve um ataque de fúria e agarrou o braço do próprio treinador, Andy Reid, que quase caiu no chão. Tudo isso por não estar em campo em uma jogada importante.

Mas depois da vitória e da conquista do Super Bowl, ele era só alegria e carinho com a namorada. Com direito a beijão frente de todos os jornalistas e câmeras que cobriam a final.

As imagens são da agência de notícias Reuters.