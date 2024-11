10 Fatos sobre Chronoa, a Kaioshin do Tempo 10 Fatos sobre Chronoa, a Kaioshin do Tempo O Vício|Do R7 26/11/2024 - 09h50 (Atualizado em 26/11/2024 - 09h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Chronoa, a Kaioshin do Tempo

Chronoa é talvez a figura mais importante do Xenoverse. Kaioshin do Tempo, ela é responsável por cuidar das linhas temporais e manter o multiverso sob controle. Mas afinal, qual a história de Chronoa? Como ela conquistou um cargo tão importante e como fundou a Patrulha do Tempo? No vídeo de hoje, falamos sobre isso, em 10 fatos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Animes!

Leia Mais em O Vício - Animes:

10 Fatos sobre o Xeno Goku Black

Dandadan faz homenagem a Shin Godzilla

Dragon Ball Daima | Review do episódio 7