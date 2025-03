10 personagens desperdiçados em My Hero Academia My Hero Academia começou como uma história sobre o crescimento de Izuku Midoriya e do resto da Turma 1-A até todos eles se tornarem... O Vício|Do R7 13/03/2025 - 09h26 (Atualizado em 13/03/2025 - 09h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

My Hero Academia começou como uma história sobre o crescimento de Izuku Midoriya e do resto da Turma 1-A até todos eles se tornarem heróis profissionais. Mas a turma de Midoriya é composta por 20 alunos, que é um elenco grande demais para desenvolver logo no início. A opção mais viável para Kohei Horikoshi nesse caso era focar no trio principal (Midoriya, Bakugo e Todoroki) e trabalhar com o resto da turma mais para frente.

Não perca a oportunidade de descobrir mais sobre esses personagens e como eles foram subutilizados na trama! Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Animes.

Leia Mais em O Vício - Animes:

Naruto | Qual o significado do símbolo na testa do Gaara?

Japoneses elegem os animes mais aguardados da Temporada de Primavera 2025

Demon Slayer ON STAGE e concertos da série são disponibilizados na Crunchyroll