10 Vilões que foram completamente desperdiçados no MCU Tinham tanto potencial! O post 10 Vilões que foram completamente desperdiçados no MCU apareceu primeiro em O Vício. O Vício|Do R7 24/02/2025 - 14h47 (Atualizado em 24/02/2025 - 14h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

No último vídeo aqui do canal eu falei sobre grandes atores que foram completamente desperdiçados no Universo Cinematográfico Marvel, mas essa não é a única reclamação que os fãs tiveram ao longo dos anos. Outro problema recorrente é como o MCU trata os seus vilões.

Para descobrir mais sobre esses vilões e como eles foram mal aproveitados, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício.

Leia Mais em O Vício - Marvel:

Demolidor: Renascido | Produtor detalha conflito entre Wilson Fisk e Vanessa

Demolidor | Produtor revela elementos que mais quer adaptar em futuras temporadas

Executivo confirma que Homem-Aranha de Tom Holland não pode aparecer em séries do MCU