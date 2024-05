27º filme de Detective Conan arrasa nas bilheterias japonesas durante a Golden Week

Alto contraste

Detective Conan, o famoso detetive adolescente, continua fazendo sucesso nas telonas japonesas com seu 27º filme. Durante a Golden Week, a produção conquistou o público e dominou as bilheterias do país. Com uma trama envolvente e cheia de mistérios, o filme promete entreter os fãs da franquia e conquistar novos espectadores.

