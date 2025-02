Abertura Specialz de Jujutsu Kaisen passa de 100 milhões de views no YouTube A abertura Specialz cruzou a marca de 100 milhões de visualizações no YouTube O post Abertura Specialz de Jujutsu Kaisen passa de 100... O Vício|Do R7 21/01/2025 - 09h26 (Atualizado em 21/01/2025 - 09h26 ) twitter

A abertura Specialz cruzou a marca de 100 milhões de visualizações no YouTube. O tema é a abertura da segunda temporada de Jujutsu Kaisen, trazendo vários easter-eggs do Arco do Incidente de Shibuya. Confira abaixo:

Para saber mais sobre essa incrível conquista, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Animes.

