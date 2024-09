Agosto traz sucesso para My Hero Academia Volume 41 foi lançado no início do mês O post My Hero Academia foi o mangá mais vendido em agosto apareceu primeiro em O Vício. O Vício|Do R7 07/09/2024 - 11h11 (Atualizado em 07/09/2024 - 11h11 ) ‌



My Hero Academia foi o mangá mais vendido em agosto, consolidando ainda mais sua popularidade entre os fãs. A série, que continua a cativar o público com suas histórias emocionantes e personagens carismáticos, se destaca no mercado editorial japonês e internacional.

