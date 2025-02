Akira Toriyama foi “forçado” a colocar Freeza em Dragon Ball Durante o mais recente episódio do KosoKoso, um podcast japonês, os 3 editores que trabalharam com Akira Toriyama revelaram vários... O Vício|Do R7 26/02/2025 - 09h46 (Atualizado em 26/02/2025 - 09h46 ) twitter

Durante o mais recente episódio do KosoKoso, um podcast japonês, os 3 editores que trabalharam com Akira Toriyama revelaram vários segredos sobre o desenvolvimento do mangá de Dragon Ball e um deles chama a atenção: ao contrário do que todos acreditavam, Akira Toriyama não queria desenhar Freeza. Confira:

Para saber mais sobre essa revelação surpreendente, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Animes.

