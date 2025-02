Alice in Borderland | Netflix divulga sinopse da 3ª temporada Nova temporada trará história original O post Alice in Borderland | Netflix divulga sinopse da 3ª temporada apareceu primeiro em O... O Vício|Do R7 17/02/2025 - 09h06 (Atualizado em 17/02/2025 - 09h06 ) twitter

A série live-action de Alice in Borderland irá retornar para a 3ª temporada. Porém, o novo ano trará uma trama original, já que todos os 64 capítulos do mangá original de Haro Aso (Zom 100: Bucket List of the Dead) foram adaptados nas duas primeiras temporadas.

