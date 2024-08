All Might Renova Seu Visual no Capítulo Final de My Hero Academia O capítulo final de My Hero Academia apresenta um novo visual de All Might, que promete surpreender os fãs da série. Essa mudança... O Vício|Do R7 08/08/2024 - 22h46 (Atualizado em 08/08/2024 - 22h46 ) ‌



O capítulo final de My Hero Academia apresenta um novo visual de All Might, que promete surpreender os fãs da série. Essa mudança no design do icônico herói é um dos pontos altos da conclusão da trama, trazendo uma nova perspectiva sobre o personagem que tanto amamos.

