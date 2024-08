Anime: A Essência Japonesa que Não Pode Ser Ignorada O CEO da Crunchyroll, uma das maiores plataformas de streaming de anime do mundo, compartilhou suas opiniões sobre a natureza do... O Vício|Do R7 27/08/2024 - 17h41 (Atualizado em 27/08/2024 - 17h41 ) ‌



O CEO da Crunchyroll, uma das maiores plataformas de streaming de anime do mundo, compartilhou suas opiniões sobre a natureza do anime e sua conexão intrínseca com a cultura japonesa. Em uma recente entrevista, ele afirmou que o anime deve ser inerentemente japonês, destacando a importância das raízes culturais na definição do gênero.

