Anime Blue Lock - Episode Nagi terá exibição no Festival de Annecy Blue Lock - Episode Nagi terá exibição no Festival de Annecy. O anime promete conquistar os fãs com sua trama envolvente e personagens...

Blue Lock - Episode Nagi

Blue Lock - Episode Nagi terá exibição no Festival de Annecy. O anime promete conquistar os fãs com sua trama envolvente e personagens cativantes. A notícia da participação do episódio no festival de Annecy tem animado os admiradores da obra.

