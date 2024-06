Anime Look Back: Revelações do diretor sobre a produção O diretor de "Look Back" admitiu que a produção do anime sofreu com um "crunch horrível", impactando o desenvolvimento da série....

Alto contraste

A+

A-

Anime Look Back

O diretor de "Look Back" admitiu que a produção do anime sofreu com um "crunch horrível", impactando o desenvolvimento da série. A revelação trouxe à tona discussões sobre as condições de trabalho na indústria de animação japonesa.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Animes & Mangás - O Vício

Publicidade

Leia mais em Animes & Mangás - O Vício



• Look Back | Diretor admite que produção sofreu com “crunch horrível”

• Shin Godzilla influenciou a criação de Kaiju No. 8

• My Hero Academia será concluído com um “longo epílogo”, confirma criador



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.