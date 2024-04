Alto contraste

A JBC anunciou a publicação do mangá Blue Box no Brasil, trazendo mais uma obra incrível para os fãs do gênero. A história promete conquistar o público com suas reviravoltas e personagens cativantes.

