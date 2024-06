Anúncio de jogo baseado no anime Kaiju No. 8 Kaiju No. 8, um anime que conquistou fãs ao redor do mundo, acaba de ter um novo anúncio empolgante: um jogo baseado na série está...

Alto contraste

A+

A-

Kaiju No. 8, um anime que conquistou fãs ao redor do mundo, acaba de ter um novo anúncio empolgante: um jogo baseado na série está em desenvolvimento. A notícia deixou os fãs animados com a possibilidade de mergulhar ainda mais fundo no universo dos kaijus e dos personagens cativantes que fazem parte dessa história emocionante.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Animes & Mangás - O Vício

Publicidade

Leia mais em Animes & Mangás - O Vício



• Kaiju No. 8 | Jogo baseado no anime é anunciado

• Kinnikuman | Exposição de 45º aniversário ganha pôster

• Mushoku Tensei | Episódio 22 da segunda temporada ganha prévia



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.