Anúncio imperdível: Plataforma de streaming da quarta temporada de Demon Slayer

Alto contraste

A+

A-

O Vício - Animes O Vício - Animes (O Vício - Animes)

Anunciada plataforma de streaming da quarta temporada de Demon Slayer. O aguardado arco do treinamento dos Hashira promete emocionar os fãs da série. A novidade foi recebida com entusiasmo pelos admiradores do anime, que aguardam ansiosamente para conferir as novas aventuras dos personagens.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Animes & Mangás - O Vício

Leia mais em Animes & Mangás - O Vício

• Data da terceira temporada de The Irregular at Magic High School é anunciada

• Anunciada plataforma de streaming da quarta temporada de Demon Slayer

• Janela de lançamento da quinta temporada de “Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon?” é anunciada

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.