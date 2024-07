O Vício |Do R7

Anúncio: Novo mangá do criador de Cyberpunk terá serialização na Shonen Jump+

No mundo dos mangás, uma grande novidade está prestes a chegar! O novo mangá do criador de Cyberpunk, intitulado No\Name, terá sua serialização na renomada revista Shonen Jump+. Com uma arte incrível e uma história promissora, os fãs de mangás de ação e ficção científica já estão ansiosos para conferir essa nova obra.

