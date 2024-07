Artista de One-Punch Man presta homenagem a Jujutsu Kaisen com ilustração de Gojo O artista de One-Punch Man surpreendeu os fãs ao prestar uma emocionante homenagem a Jujutsu Kaisen com uma incrível ilustração...

O artista de One-Punch Man surpreendeu os fãs ao prestar uma emocionante homenagem a Jujutsu Kaisen com uma incrível ilustração de Gojo. A imagem revela toda a habilidade e criatividade do ilustrador, capturando a essência do personagem de forma única. Essa colaboração entre universos dos animes certamente deixou os admiradores de ambas as obras extasiados.

