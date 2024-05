Attack on Titan | Novo one-shot focado em Levi O autor de Attack on Titan comentou sobre o novo one-shot focado em Levi, trazendo mais detalhes sobre a história do personagem....

O Vício| 09/05/2024 - 21h00 (Atualizado em 09/05/2024 - 21h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share