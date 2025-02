Attack on Titan: O Último Ataque estreia nos cinemas brasileiros Filme compilatório dos episódios finais está em cartaz com sessões dubladas e legendadas O post Attack on Titan: O Último Ataque estreia... O Vício|Do R7 27/02/2025 - 09h46 (Atualizado em 27/02/2025 - 09h46 ) twitter

Nesta quinta (27), Attack on Titan: O Último Ataque chegou aos cinemas brasileiros, com distribuição pela Crunchyroll em parceria com a Sony Pictures Entertainment.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Animes e fique por dentro de todos os detalhes sobre este lançamento imperdível!

