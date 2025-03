Batman | Criador do Bane detona o visual do Absolute Bane: “Abominação” Nova versão do personagem faz parte de um universo alternativo da DC O post Batman | Criador do Bane detona o visual do Absolute Bane...

O Vício|Do R7 25/03/2025 - 19h26 (Atualizado em 25/03/2025 - 19h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share