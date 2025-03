Batman | Giancarlo Esposito quer interpretar o Sr. Frio no DCU Ator se reuniu com James Gunn em 2023 O post Batman | Giancarlo Esposito quer interpretar o Sr. Frio no DCU apareceu primeiro em O... O Vício|Do R7 26/03/2025 - 19h10 (Atualizado em 26/03/2025 - 19h10 ) twitter

Batman | Giancarlo Esposito quer interpretar o Sr. Frio no DCU

Enquanto as coisas ainda se alinham no desenvolvimento de The Brave and the Bold, filme do Batman do DCU, Giancarlo Esposito já está de olho em um possível papel na obra.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - DC e fique por dentro de todas as novidades!

