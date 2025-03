Batman Ninja vs. Yakuza League recebe clipe inédito Sequência terá lançamento em mídia digital e Blu-ray O post Batman Ninja vs. Yakuza League recebe clipe inédito apareceu primeiro em... O Vício|Do R7 01/03/2025 - 10h06 (Atualizado em 01/03/2025 - 10h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Durante o IGN Fan Fest 2025, foi divulgado um clipe inédito do filme em anime Batman Ninja vs. Yakuza League com dublagem em inglês.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Animes e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em O Vício - Animes:

Vegeta Super Saiyajin 3 chegará para Dragon Ball Xenoverse 2

Frieren e a Jornada Para o Além está disponível na Netflix

RuriDragon | Panini anuncia publicação do mangá no Brasil