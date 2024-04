Berserk: The Black Swordsman - Revelado novo pôster oficial

Berserk: The Black Swordsman ganha destaque com um novo pôster oficial que promete empolgar os fãs da aclamada obra. Com uma imagem impactante, a nova arte traz o clima sombrio e misterioso característico da série. Berserk é conhecido por sua narrativa densa e visual marcante, e o pôster não decepciona nesse aspecto.

