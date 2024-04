Biografia de Junji Ito chega em breve ao Brasil

Alto contraste

A aguardada autobiografia do renomado autor de mangás de terror, Junji Ito, está prestes a ser lançada no Brasil. Com uma carreira consolidada e uma legião de fãs ao redor do mundo, Ito revela detalhes sobre sua vida e carreira de forma única e envolvente.

Descubra mais sobre a trajetória fascinante de Junji Ito na matéria completa no site do nosso parceiro Animes & Mangás - O Vício. Consulte a matéria completa e mergulhe no mundo sombrio e macabro do mestre do horror japonês.

