Bleach: A Guerra Sangrenta dos Mil Anos | Novos episódios ganham dublagem no Disney+

Os sete primeiros episódios da terceira parte de Bleach: A Guerra Sangrenta dos Mil Anos já estão disponíveis com dublagem em português no Disney+ do Brasil.

Para mais detalhes sobre essa nova temporada cheia de ação e reviravoltas, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Animes.

