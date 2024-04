Bleach: A nova tendência Cyberpunk que está viralizando Bleach está viralizando com seus visuais no estilo Cyberpunk, conquistando cada vez mais fãs ao redor do mundo. O anime tem chamado...

Bleach está viralizando com seus visuais no estilo Cyberpunk, conquistando cada vez mais fãs ao redor do mundo. O anime tem chamado atenção não apenas pela sua história envolvente, mas também pela estética futurista e cheia de elementos tecnológicos.

