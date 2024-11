Bleach: Thousand-Year Blood War divulga prévia e imagens do Episódio 33 Bleach: Thousand-Year Blood War divulga prévia e imagens do Episódio 33 O Vício|Do R7 12/11/2024 - 18h30 (Atualizado em 12/11/2024 - 18h30 ) twitter

Bleach: Thousand-Year Blood War Episódio 33

O site oficial de Bleach: Thousand-Year Blood War divulgou a prévia e as imagens promocionais do Episódio 33, intitulado "Portão do Sol".

