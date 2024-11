Bleach | Todos os Fullbringers Bleach | Todos os Fullbringers O Vício|Do R7 13/11/2024 - 15h30 (Atualizado em 13/11/2024 - 15h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Bleach Fullbringers

Os Fullbringers são um grupo de humanos com poderes espirituais ligados a um objeto pessoal. Eles não são seres espirituais como os Shinigami e os Quincy, ou meros humanos com uma pressão espiritual alta. Os seus poderes na verdade são traços do Hollow, que habitam suas almas desde o nascimento.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Animes!

Leia Mais em O Vício - Animes:

Dragon Ball | 10 Fatos sobre o Xeno Goku

Samurai X | 7º episódio da 2ª temporada ganha prévia oficial

Com tema de abertura, Sakamoto Days ganha trailer completo