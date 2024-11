Bleach | Todos os membros da Divisão Zero Bleach | Todos os membros da Divisão Zero O Vício|Do R7 07/11/2024 - 17h11 (Atualizado em 07/11/2024 - 17h11 ) twitter

Bleach - Divisão Zero

A Divisão Zero, também conhecida como a Guarda Real, é um grupo de elite composto por 5 Shinigami anciões e poderosos. O seu dever é proteger o Palácio do Rei das Almas, enquanto a Gotei 13 cuida da Soul Society. Bleach apresentou a Divisão Zero sob a promessa que eles são mais fortes que os 13 capitães juntos. Mas a expectativa dos fãs foi destruída quando os Quincy venceram os 5 com tanta facilidade.

