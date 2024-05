Blue Period: Ilustração especial é revelada para comemorar anúncio do filme live-action Blue Period ganha ilustração especial para celebrar anúncio do filme live-action. O anime, que conquistou fãs ao redor do mundo,...

Blue Period ganha ilustração especial para celebrar anúncio do filme live-action. O anime, que conquistou fãs ao redor do mundo, agora terá uma adaptação para as telonas. A arte divulgada mostra os personagens principais em um estilo único e cativante. A expectativa dos fãs só aumenta com essa novidade!

