Boruto: Two Blue Vortex | Prévia do Capítulo 7 destaca Mitsuki

Mitsuki no Capítulo 6 de Boruto: Two Blue Vortex Mitsuki no Capítulo 6 de Boruto: Two Blue Vortex (O Vício - Animes)

O próximo capítulo de Boruto: Two Blue Vortex está chegando e promete trazer muitas emoções para os fãs da série. A prévia do Capítulo 7 destaca o personagem Mitsuki, que terá um papel importante na trama. Com uma imagem intrigante, o capítulo promete revelar mais sobre o passado misterioso de Mitsuki e como isso afetará o rumo da história.

Quer saber mais sobre a participação de Mitsuki no Capítulo 7 de Boruto: Two Blue Vortex? Consulte a matéria completa no nosso parceiro Animes & Mangás - O Vício.

