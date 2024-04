Boruto: Two Blue Vortex | Sarada brilha na capa do Volume 2 Sarada é destaque na capa do Volume 2 de Boruto: Two Blue Vortex. A personagem aparece em uma arte impressionante, chamando a atenção...

Sarada é destaque na capa do Volume 2 de Boruto: Two Blue Vortex. A personagem aparece em uma arte impressionante, chamando a atenção dos fãs da série. Além disso, a capa promete empolgar os leitores com mais uma emocionante aventura no universo de Boruto.

