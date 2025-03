BULLET/BULLET | Anime do diretor de Jujutsu Kaisen ganha trailer e data de estreia Série com história original terá lançamento exclusivo no Disney+ O post BULLET/BULLET | Anime do diretor de Jujutsu Kaisen ganha trailer... O Vício|Do R7 19/03/2025 - 19h26 (Atualizado em 19/03/2025 - 19h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Disney+ Japão divulgou um novo trailer e o pôster oficial do anime original BULLET/BULLET, do diretor Sunghoo Park (Jujutsu Kaisen 0, The God of High School).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Animes e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em O Vício - Animes:

Crunchyroll revela dublagens da Temporada de Primavera 2025

Crunchyroll divulga calendário da Temporada de Primavera 2025

Yu Yu Hakusho | Descubra o significado do nome dos personagens