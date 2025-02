Capitão América 4 é um alicerce para Guerras Secretas, diz Anthony Mackie Filme pode introduzir elementos importantes para o futuro do MCU O post Capitão América 4 é um alicerce para Guerras Secretas, diz... O Vício|Do R7 02/02/2025 - 19h06 (Atualizado em 02/02/2025 - 19h06 ) twitter

Não é de hoje que a Marvel Studios vende a ideia que seu melhor filme é sempre o próximo. Isso funcionou muito bem até Vingadores: Ultimato (2019), mas, recentemente, o público tem desconfiado dessa promessa. Agora, com os próximos filmes dos Vingadores à vista, o estúdio está se esforçando para retomar a confiança das pessoas. Anthony Mackie, inclusive, espera que Capitão América: Admirável Mundo Novo (2024) tenha um papel importante nessa retomada.

Para saber mais sobre como Capitão América 4 se conecta com o futuro do MCU, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício.

