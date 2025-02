Cardcaptor Sakura | Versão remasterizada será exibida na TV Cultura e no YouTube Versão comemorativa estreia com a dublagem clássica em 24 de fevereiro O post Cardcaptor Sakura | Versão remasterizada será exibida... O Vício|Do R7 17/02/2025 - 13h46 (Atualizado em 17/02/2025 - 13h46 ) twitter

O NAISU Brasil anunciou que a versão inédita remasterizada de Cardcaptor Sakura com a dublagem clássica estreia em seu canal no YouTube e na TV Cultura dentro do programa Antimatéia em 24 de fevereiro.

Não perca a chance de reviver essa clássica aventura mágica! Consulte no nosso parceiro O Vício para mais detalhes!

